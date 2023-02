KRC Genk start met een Jongdementie Café waar patiënten en hun familie elkaar kunnen ontmoeten of info kunnen krijgen

"KRC Genk zet al meer dan 15 jaar in op communitywerking", vertelt Niel Janssen van KRC Genk. "We hebben daarom beslist ook aandacht te besteden aan ziekte nummer 1 in België, dementie. Café Pierre in het stadion van Genk wordt daarom twee keer per maand omgedoopt tot het Jongdementiecafé. Jongdementen, hun partners en hun kinderen kunnen elkaar daar treffen in een familiale sfeer, hun verhaal delen en raad vragen of geven."