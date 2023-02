Levenslang voor 19-jarige racistische massamoordenaar in Amerikaanse stad Buffalo, ondanks spijt en excuses

Toen Payton Gendron in mei zijn massamoord pleegde in de kleine Tops Friendly Market-supermarkt in een zwarte buurt van de stad Buffalo, had hij zich lang en terdege voorbereid. Hij had drie wapens meegenomen; hij opende het vuur met een semi-automatisch geweer, maar had nog twee andere wapens in zijn wagen liggen. Hij schoot zowel op de parking als in de winkel zelf. In totaal schoot hij dertien mensen neer, waarvan er tien het niet overleefden.

Bovendien had hij vooraf een manifest geschreven waarin hij zichzelf omschreef als een "etno-nationalist" en een "witte supremacist". Hij onderschreef ook de overtuiging dat het blanke ras het mikpunt is van een poging tot genocide en van "de grote omvolking". Hij schreef ook dat hij de supermarkt uitkoos omdat die in een overduidelijk zwarte buurt was gelegen. Zelf woonde Gendron in een witte buurt op drie uur rijden daarvandaan.