Steeds meer pakjes met drugs en gsm's over muren van Antwerpse gevangenis gegooid

In 2022 konden de cipiers van de Antwerpse gevangenis 308 smartphones onderscheppen die over de muur waren gegooid. In 2021 waren dat er maar 81, het zijn er nu dus vier keer zo veel. Maar ook drugs wordt steeds meer over de muur gegooid. Vorig jaar vonden de cipiers 436 pakjes drugs voor ze door gevangenen konden worden opgepikt, meer dan dubbel zoveel dan in 2021. De spullen zijn vaak stevig ingepakt om ze te beschermen tegen schade. Drugs worden dikwijls in tennisballen verpakt.

De spectaculaire stijging komt er na de massa-arrestaties in het zogenoemde Sky ECC-onderzoek in 2021. Dat is een van de grootste politieacties naar georganiseerde criminaliteit en drugshandel ooit. Speurders waren erin geslaagd om de versleutelde berichtendienst Sky ECC te kraken en mee te lezen in berichten in het criminele drugsmilieu. In totaal werden ongeveer 1 miljard berichten onderschept. Ze gaven een ontluisterend beeld van de werking van drugsbendes, hun "grenzeloze" financiële middelen ze konden beschikken en hun agressiviteit. In het dossier zijn heel wat criminelen opgepakt.