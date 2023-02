Minister Verlinden wil van 184 naar 40 politiezones: "Geen besparingsoperatie, we kunnen meer doen met zelfde budget"

Maar Verlinden benadrukt dat de wijkcommissariaten en de wijkinspecteurs nodig blijven. "Zij zijn de ogen en oren op het terrein en kunnen voortekenen van jeugddelinquentie, huiselijk geweld of zelfs terrorisme soms sneller opvangen. Een oude vrouw die van haar handtas wordt beroofd, moet snel en dicht bij huis hulp krijgen. Zelfs kleine commissariaten in winkelcentra zijn een optie. Of digitaal aangifte doen bij een inspecteur."



"Het model van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus – de federale en de lokale politie – moet behouden blijven, maar de werking ervan kan worden versterkt", klinkt het. Verlinden ziet een 40-tal politiezones mogelijk via vrijwillige fusies. Sinds vorige maand bestaat er een cel binnen de overheidsdienst Binnenlandse Zaken om die fusies te begeleiden.



Volgens Verlinden in het weekblad Knack gaat het niet om een besparingsoperatie: "Dankzij de schaalvergroting en efficiëntere besteding van de middelen zullen we meer kunnen doen met hetzelfde budget. Ook gevoelige politiedata zullen we beter kunnen beschermen in grotere systemen."