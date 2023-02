MNM-stem Dorianne Aussems nam pauze na overlijden grootmoeder: "Wat je doet, is niet belangrijker dan hoe je je voelt"

De reeks die Dewulf toen aan het maken was, is intussen afgewerkt en te zien op Go Play. Bij MNM blikt die nu terug op het woelige productieproces. "De dag na de opnames is mijn mama uit het leven gestapt, midden tijdens de montageperiode was dat mijn papa", vertelt Dewulf op MNM. "Net op de dag dat we een suïcide-scène aan het monteren waren. Dat was heel absurd." De reeks heeft hun naar eigen zeggen wel enorm geholpen en bood een uitlaatklep.

Tegelijk wil de regisseur – opnieuw - benadrukken dat praten in moeilijke omstandigheden belangrijk is. Door over je zorgen te praten, smijt je je steentjes uit je figuurlijke rugzak. "Het is zo belangrijk om het te doen, even pauze te nemen en die rugzak neer te zetten", zegt die. "Als je niet klaar bent om te praten, blijf dan alsjeblief niet doorgaan of doorwerken. Mijn ouders wilden niet toegeven dat die rugzak er was, tot het hen gewoon naar beneden heeft gehaald."