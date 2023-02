Nederland zamelt bijna 55 miljoen euro in voor aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië

De actiedag in Nederland is nog niet om, maar er is wel al een tussenstand bekendgemaakt: Giro555 kon al 54.711.276 euro inzamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Vanochtend, bij het begin van de actiedag, stond de teller nog op 28,6 miljoen euro. Aan het begin van de middag was dat al opgelopen tot 41,9 miljoen euro.