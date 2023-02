Drie neergehaalde objecten boven VS en Canada zouden onschuldig zijn en geen "Chinees spionagevoorwerp", zegt Witte Huis

In de dagen erna werden nog drie andere objecten uit de lucht geschoten door de Verenigde Staten boven hun eigen land en Canada. Volgens VS-correspondent Björn Soenens schoot iedereen in paniek na de eerste ballon. "Iedereen zit op die radars te kijken, het wordt een obsessie. We zitten nu in een zenuwachtige situatie waarin elk object als iets verdachts beschouwd wordt."