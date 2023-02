Aparte fietsbrug in Schoten zorgt voor een veilige oversteek over kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

De Vlaamse Waterweg gaat een nieuwe fietsbrug bouwen over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten aan sluis 10 in Schoten. "De huidige wegbrug is daar momenteel heel smal. Het is niet veilig voor fietsers om daar te kruisen met het autoverkeer", zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg. "Daarom komt er een aparte fietsbrug zodat fietsers zich veiliger kunnen verplaatsen."