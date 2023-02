Ninove wil parkeerwachters vervangen door een scanwagen

Ninove zal ook alle parkeerplaatsen digitaal in kaart brengen, wat de stad de mogelijkheid heeft heel dynamisch om te springen met haar parkeerbeleid. "Nu hebben we eigenlijk weinig informatie over het gebruik van de parkeerplaatsen. Met het nieuwe systeem gaan we bijna realtime kunnen zien of de verschillende soorten parkeerplaatsen in balans zijn. Als we bijvoorbeeld merken dat in een deel van de stad de Shop & Go-plaatsen vrijwel altijd bezet zijn, dan weten we dat we er daar moeten bij creëren. Of omgekeerd, als de Shop & Go-plaatsen vaak leeg staan, dan kunnen we er enkele omvormen naar plaatsen voor langparkeren."