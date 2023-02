Hasselt legt een stuk park over de straat om verkeer af te remmen

De beplanting zorgt voor een groener beeld in de straat, maar verhoogt ook de verkeersveiligheid. “We willen in Jagersstraat met een nieuwe soort snelheidsremmer werken, namelijk een groene”, legt de schepen uit. “We gaan de straat over verschillende meters ontharden en inrichten met grasdallen, daar zitten gaten in waar gras kan door groeien. We gaan ook drie plantvakken voorzien waar we struiken en bomen kunnen planten. Waar de auto’s moeten rijden voorzien we een karrenspoor, anders is het gras te snel kapot gereden.”