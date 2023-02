Oorlog in Oekraïne zet onze munitievoorraad onder druk: "Als we in oorlog belanden, hebben we voor 3 dagen munitie"

"Dat komt omdat we al decennialang in een vredesproductie zitten", zegt Diederik Cops, onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut, in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Niemand hield er rekening mee dat we op het Europese vasteland ooit nog in een oorlog betrokken zouden geraken. Onze productie is daar niet op voorzien."