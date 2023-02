Nieuwe pil maakt zaadcellen tijdelijk verlamd: nu echt een stap dichter bij anticonceptie voor mannen?

Het onderzoek zit nog in een zeer prille fase, maar wetenschappers zijn alvast voorzichtig positief. "Het houdt de belofte in van makkelijk te gebruiken, niet-onomkeerbare anticonceptie voor mannen", zegt dokter Melanie Balbach van het onderzoekinstituut Weill Cornell Medicine in New York.



De volgende stap is dat de pil wordt uitgetest op konijnen. Als alle onderzoeksfases positief geëvalueerd blijven worden, volgen er ook studies bij mensen. Als die aantonen dat de pil ook effectief is bij mannen, zouden ze anticonceptie hebben die ze enkel hoeven te gebruiken als het nodig is. Ze kunnen dus op dagbasis beslissingen nemen over hun vruchtbaarheid.