Pauline Van Marcke (23) legt eed af als jongste schepen ooit in Anzegem

Bij het begin van de legislatuur werd afgesproken dat ze eerst haar diploma zou halen en dan pas haar mandaat zou opnemen. En zo geschiedde. Met een paar jaar vertraging legde Pauline Van Marcke (Samenéén) dinsdagavond de eed af als schepen in Anzegem.

“Ik heb er veel zin in”, zegt ze. “Al is het dubbel, want er is natuurlijk een droevig kantje aan.” Van Marcke stond bij de verkiezingen in 2018 op de lijst nadat haar vader en burgemeester Claude een jaar eerder totaal onverwacht was overleden. “Ik ga zijn schepensjerp dragen, zo is hij altijd bij mij.”