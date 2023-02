Winnaar bij de belangrijkste Franse muziekprijzen, maar nog vrij onbekend in Vlaanderen: maak kennis met Pierre de Maere

De Maere maakt elektronische muziek, maar naast Stromae is het vooral popkoningin Lady Gaga die zijn muzikale passie heeft aangewakkerd. "Op mijn 8e heb ik eigenlijk de muziek ontdekt via haar. Ik was 10 jaar toen ik voor het eerst Stromae hoorde. Voor hem vond ik Franstalige muziek een beetje ouderwets en passé. Stromae heeft popmuziek in het Frans weer cool gemaakt. Het was fantastisch om hem op de Victoires te kunnen ontmoeten. Een prijs van hem krijgen, was helemaal geweldig. Stromae was helemaal zoals ik me had voorgesteld."