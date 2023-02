Pikant bestanddeel van gember veroorzaakt verhoogde waakzaamheid bij immuuncellen

Verdere laboratoriumexperimenten toonden aan dat zelfs een erg lage concentratie van bijna 15 microgram [6]-gingerol per liter voldoende was om de neutrofielen in een staat van verhoogde waakzaamheid te brengen.

Zo reageerden de gestimuleerde immuuncellen zo'n 30 procent sterker dan controlecellen op een peptide die een bacteriële infectie nabootst. Het toedienen van een inhibitor - een remmende stof - die specifiek op de TRPV1-receptor inwerkte, deed het effect van [6]-gingerol op de immuuncellen dan weer teniet.

"Bijgevolg zijn erg lage concentraties van [6]-gingerol voldoende om - althans in laboratoriumexperimenten - de activiteit van immuuncellen te beïnvloeden via de TRPV1-receptor", zei Gaby Andersen. "In het bloed zouden die concentraties in theorie bereikt kunnen worden door ongeveer een liter gemberthee te drinken."

"Onze resultaten ondersteunen dus de aanname dat het innemen van gebruikelijke hoeveelheden gember voldoende zou kunnen zijn om de cellulaire respons van het immuunsysteem te veranderen. Er zijn echter nog veel onbeantwoorde vragen op het moleculaire, epidemiologische en medische niveau die aangepakt moeten worden met de hulp van modern voedsel- en gezondheidsonderzoek", zo besloot Veronika Somoza.

De studie van het team is gepubliceerd in Molecular Nutrition & Food Research. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München.