Premier De Croo bezoekt grote inzamelactie van Turkse gemeenschap in Antwerpen voor slachtoffers aardbeving

"Door sociale media is onze hulpactie in een stroomversnelling gekomen. De toestroom van goederen was enorm. Ik schrik er zelf van dat duizenden mensen spontaan stonden te springen om de slachtoffers te helpen", zegt organisator Unal Palit. "We zijn alle goederen nu aan het sorteren. Dringende zaken zoals medisch materiaal of verwarmingselementen worden via luchtcargo verstuurd. Andere goederen, zoals voeding of hygiënemateriaal, worden via vrachtwagens getransporteerd." (Lees verder onder de foto's.)