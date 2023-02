Ondanks kritiek van klimaatactivisten: privéjets populairder dan ooit

Flying Group is in België actief op Brussels Airport, maar ook op regionale luchthavens zoals Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem. Op die regionale luchthavens komt ook veel kritiek.

Ze hebben subsidies nodig om open te kunnen blijven. In Antwerpen zijn er verschillende actiegroepen die de luchthaven willen sluiten en willen omvormen tot een park.

“De luchthaven van Antwerpen is echt essentieel voor de economie”, antwoordt Van Milders daarop. “Bedrijven in de haven, maar ok farmabedrijven in Antwerpen hebben die luchthaven echt nodig.” Volgens Van Milders is het voor zijn klanten geen optie om naar Brussel te vliegen in plaats van naar Antwerpen.

“Brussel is een gesatureerde luchthaven. Het is daar moeilijker om op te stijgen en te landen, en ook de veiligheidsscreenings van de passagiers duren langer. Tel daar de files bij op de Brusselse en de Antwerpse ring.” Van Milders denkt dus dat verschillende bedrijven hun vestigingen zouden weghalen uit Antwerpen als de luchthaven sluit. “Het zou een serieuze klap zijn voor onze economie.”