Provinciale Valentijnsactie om katten met korting te laten steriliseren zorgt voor minder zwerfkatten in Limburg

Al 10 jaar lang wordt er in Limburg een provinciale Valentijnsactie georganiseerd om mensen aan te sporen om hun kat te laten steriliseren. In deze periode van het jaar kan je bij heel wat gemeenten kortingsbonnen krijgen om je kat goedkoper te laten steriliseren bij een Limburgse dierenarts. Deze ochtend stond dierenrechtenorganisatie Gaia met hun katmobiel op de markt van Beringen om mensen eraan te herinneren dat sterilisatie of castratie dé oplossing is om het zwerfkattenprobleem aan te pakken.

"Doordat Limburg de zwerfkattenproblematiek al 10 jaar lang aanpakt met een Valentijnsactie op provinciaal niveau, zijn er in deze provincie minder zwerfkatten dan in andere Vlaamse provincies", zegt Joris Boone van Gaia. "Zwerfkatten aanpakken is een project van lange adem, zeker als je weet dat een stel katten op anderhalf jaar tijd voor 36 kittens kan zorgen. Het blijft dus nodig om mensen te overtuigen van het belang om hun kat te steriliseren."