Plannen om je tuin te verharden? Dit moet je weten

Deze regels rond verharding zijn er in het kader van de klimaatdoelstellingen. "De lokale besturen spelen hier een belangrijke rol in", zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

"We sensibiliseren, maar als we merken dat er toch te veel verharding is, dan treden we op. Het is logisch dat ook de burgers gevolgen ondervinden van het lokale klimaatbeleid. Iedereen moet mee in het bad."