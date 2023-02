Royals op zondag - Camilla recycleert kroon en vermijdt rel met India, en broedt ex-koning van Nepal op comeback?

Niet onbelangrijk: de omstreden Koh-i-Noor-diamant (Perzisch voor "berg van licht") noch een replica zal in Camilla's aangepaste kroon te zien zijn. Er zou anders gevreesd worden voor een diplomatieke rel met India.



Over de geschiedenis van de Koh-i-Noor is al veel geschreven, maar historici zijn het eens dat de diamant in 1739 door de Iraanse heerser Nader Shah uit India werd meegenomen. Door plunderingen en veroveringen in de koloniale tijd belandde de legendarische edelsteen van 109 karaat in Britse handen.



Het werd eerst het bezit van koningin Victoria in 1856. Volgens de Britse Koninklijke Collectie was het een geschenk van sultan Abdul Medjid uit dankbaarheid voor de steun tijdens de Krimoorlog.



Het kostbare kleinood werd na Mary's kroon in 1937 gebruikt voor de splinternieuwe kroningskroon van koningin Elizabeth, de vrouw van koning George VI en moeder van Elizabeth II, beter bekend als de Queen Mum. De Koh-i-Noor in Mary's kroon werd vervangen door een replica.