Ondanks rechtszaken over schietincident gaan de opnames van "Rust" hervatten mét acteur Alec Baldwin

Eind 2021 zijn de opnames van de western "Rust" volop bezig in de woestijn in de Amerikaanse staat New Mexico. Acteur Alec Baldwin trekt bij het repeteren van een scène zijn wapen. Hij gaat ervan uit dat het wapen onklaar gemaakt is, maar dat blijkt niet het geval. Het wapen gaat af en lost een schot. De kogel raakt regisseur Joel Souza en beeldregisseur Halyna Hutchins. Hutchins sterft later aan haar verwondingen.