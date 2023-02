Scherpenheuvel-Zichem haalt startrit Baloise Belgium Tour binnen, Brussel is decor voor de slotrit

De vijfdaagse wielerrit, Baloise Belgium Tour, eindigt dit jaar voor de eerste keer in Brussel, op zondag 18 juni. De start en de ploegenvoorstelling vindt dit jaar op 14 juni plaats in Scherpenheuvel-Zichem. “De grand départ, de start van de Baloise Tour vindt plaats aan de basiliek van Scherpenheuvel, net als de grote ploegenvoorstelling de dag ervoor. Dat zal allemaal veel bekijks hebben”, vertelt burgemeester Manu Claes trots.

“Heel de week voordien houden we activiteiten. Dat is nog in voorbereiding, maar het zullen randactiviteiten worden met een animatieprogramma voor zowel onze inwoners als voor de bezoekers”, vertelt Claes.

De regeling maakt deel uit van een contract over 3 jaar tussen de stad en Baloise Belgium Tour. Scherpenheuvel-Zichem daargt daarvoor een "substantieel bedrag" bij, maar hoe groot dat is wil de burgemeester liever niet kwijt. "Vorig jaar was er een tijdrit in Averbode, dit jaar zal de start plaatsvinden in Scherpenheuvel-Zichem en volgend jaar zullen we de eindrit hebben. Het zet onze stad op de kaart, het komt op televisie en het trekt respons aan. Laat ons zeggen dat dit zeker een prijs waard is", aldus nog de burgemeester.