"Buurtkar" rijdt langs scholen in Bornem om lege brooddozen te vullen

Bornemse scholen kunnen sinds kort lege brooddozen laten vullen door De Buurtkar. "We weten allemaal dat mensen het moeilijker beginnen te krijgen door de crisis en dat vertaalt zich ook in de scholen", zegt schepen voor sociale zaken Tom Van Ranst (CD&V). "We hebben eind vorig jaar een bevraging gedaan in de scholen of er nood is aan extra middelen. Op het einde van het jaar kregen we het signaal dat de situatie nog meeviel. Maar nu hebben we toch een opmars gezien. Het is nog niet dramatisch, maar we willen liever preventief te werk gaan."

Zo heeft de gemeente begin dit jaar een proefproject opgestart waarbij De Buurtkar betrokken wordt. De Buurtkar is een mobiele groenten- en fruitwinkel die elke weekdag rondrijdt in een andere Bornemse deelgemeente. Daarnaast is het ook een mobiel dienstencentrum. Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht voor sociaal contact of voor vragen over zorg en welzijn. "Omdat de kar toch rondrijdt, dachten we dat het een goede blijvende oplossing was om die ook naar de scholen te sturen", zegt Van Ranst.