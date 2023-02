Site van oude ziekenhuis in Kortrijk moet nieuwe groene woonbuurt worden

De appartementen verschillen in grootte en type. Er zijn luxueuze appartementen met ruime terrassen met zicht op het park en een oppervlakte van 200 vierkante meter, maar ook kleinere appartementen. De projectontwikkelaar hoopt dan ook op een mix van bewoners. "De site ligt in een villawijk", zegt CEO van Compagnie Het Zoute Joris Vrielynck, "we mikken dus zeker op die mensen. In de villa's wonen vaak oudere mensen, voor wie hun huis te groot is geworden. Een luxueus appartement in dezelfde buurt is voor hen een prima alternatief." Maar Het Zoute hoopt ook jongere mensen aan te trekken. "Ik denk aan jonge koppels die van de rand naar het centrum van de stad willen komen wonen."