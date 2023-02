Ruitenwasser Stephaan Du Lion veroordeeld tot levenslang voor moord op 4 vrouwen in de jaren 90 

Dat Stephaan Du Lion uiteindelijk nog veroordeeld kon worden in de vier moordzaken, is opmerkelijk. Zijn eerste slachtoffer, Ariane Mazijn, vermoordde hij al in 1992. Een jaar later volgde de moord op Lutgarda Bogaerts en nog een jaar later werd Maria Van Den Reeck gedood. Zijn laatste moord, voor zover bekend, pleegde Du Lion in 1997 op Eve Poppe.

De zaken bleven onopgelost en werden "cold cases", tot in 2017. Twee jaar ervoor had Du Lion een DNA-staal moeten afstaan nadat hij veroordeeld werd voor poging tot diefstal. Dat staal kwam in de DNA-databank van veroordeelden terecht en gaf een match met een DNA-staal uit het onderzoek naar de moord op Ariane Mazijn. Uiteindelijk bekende Du Lion de moord op vier vrouwen.