Leuvense studenten Geografie helpen hulpverleners in Turkije en Syrië: "Maken kaarten van rampgebied vlak voor aardbevingen"

Studentenkring Merkator in Leuven wil zoveel mogelijk gebouwen en wegen in Turkije en Syrië, die vernield zijn door de aardbevingen, opnieuw in kaart brengen. Die kaarten kunnen hulpverleners dan gebruiken om in te schatten hoe het rampgebied er voor de bevingen heeft uitgezien. "We gebruiken satellietbeelden van het platform OpenStreetMap. Iedereen kan daarmee wegen, gebouwen en bossen digitaliseren. We gebruiken zo recent mogelijke beelden van vlak voor de ramp", legt Jeroen De Ryck uit. "Hulporganisaties gebruiken de kaarten om groepen van hulpverleners te coördineren. Zo hebben ze een idee van hoeveel huizen er in een bepaald gebied stonden en hoeveel er nog van overblijven."

Wie wil meehelpen of meer te weten wil komen over het project, kan terecht op de Facebookpagina van studentenkring Merkator. Ze hebben ook een video gemaakt waarmee je stap voor stap leert hoe je de satellietbeelden kan verwerken tot bruikbare kaarten.