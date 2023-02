Pasgeboren Aya, die 90 uur na aardbeving van onder het puin werd gered, overgebracht naar veilige locatie uit schrik voor ontvoering

Het was een sprankeltje hoop voor de vele reddingswerkers toen vorige week een 10 dagen oude baby van onder het puin werd gehaald. 90 uur lang lag het pasgeboren meisje onder een ingestort appartementsgebouw. De baby kreeg de naam Aya, wat mirakel betekent in het Arabisch. Aya's pas bevallen moeder, vader en vier broers en zussen overleefden de aardbeving niet. Hoewel het jonge meisje nu verlost is uit haar penibele situatie, is het gevaar nog niet geweken.