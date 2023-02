Geen treinverkeer tussen Dendermonde en Schellebelle na aanrijding

Dat de hinder zo lang zal duren heeft alles te maken met de moeilijke takelwerken. Thomas Baeken van Infrabel: "We krijgen het autowrak dat klem zit onder de goederentrein niet los. Dus moeten we een kraan sturen om die goederentrein op te tillen. Op die manier hopen we dat we het wrak samen met de brandweer makkelijker onder de trein uit krijgen. Maar er is ook goed nieuws: "Er is geen schade aan de spoorinfrastructuur. Dus van zodra het autowrak verwijderd is, gaan we vrij snel terug kunnen rijden." Als alles vlot verloopt, zal alles tegen de middag terug in orde zijn.