Turken en Syriërs in Brussel: "We wilden allemaal iets doen, stilzitten ging niet"

Yardim betekent hulp in het Turks. Iemand heeft dat op deze vrachtwagen geschreven, want het is een wagen vol hulp. We sorteren hier kleding en hygiëneproducten om naar Turkije te sturen. Toen ik de dag na de aardbeving het aantal doden hoorde oplopen, was ik al mijn energie kwijt. Niet alleen omdat het over Turkije gaat: het is simpelweg een humanitaire ramp. We zijn die avond met verschillende verenigingen uit de buurt bijeengekomen in het gemeentehuis. We wilden allemaal iets doen, stilzitten ging niet. Dus komen we samen in de moskee om te bidden en doneren we geld aan hulporganisaties.”