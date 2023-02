Geen vergunning voor uitbreiding shopping center Wijnegem door iets te hoge uitstoot stikstof

De plannen aanpassen is momenteel ook moeilijk, zegt Wim Verstockt. Hij is gedelegeerd bouwheer en moet de uitbreiding in goede banen leiden. "Er is een juridisch vacuüm door een aantal arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daardoor is er nu geen manier om met deze minimale overschrijdingen om te gaan. We zullen dus moeten wachten tot het decreet voor stikstof goedgekeurd is en in werking treedt. Dat wordt verwacht deze zomer." Maar momenteel is er nog geen nieuw stikstofakkoord binnen de Vlaamse regering.