Vervuiling door mest nog altijd niet voldoende aangepakt: Europa sleept België voor Hof van Justitie

De Europese Commissie richt haar juridische pijlen nu op dat Waalse PGDA. Volgens de Commissie rammelt dat al jaren en is het niet in orde met de Europese nitraatrichtlijn. "Hoewel de grondwaterkwaliteit in ongeveer 30 procent van de grondwatermeetpunten is gedaald, hebben de Belgische autoriteiten dit actieprogramma niet herzien om het in overeenstemming te brengen met de eisen van de nitraatrichtlijn", klinkt het.