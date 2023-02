Grote zoekactie nadat verwarde man ontsnapt uit Psychiatrisch Centrum in Kortenberg: "Man meldde dat hij niet meer wist waar hij was" 

Ook het Psychiatrisch Centrum en het terrein errond werden doorzocht, maar ook daar werd de man niet gevonden. “Rond 23 uur heeft de man zichzelf gemeld in het Universitaire Centrum en is hij naar het Gasthuisberg gebracht om te kijken of alles in orde was met hem. Intussen is hij gezond en wel terug in Kortenberg. Waar de man al die tijd was, is voorlopig niet duidelijk. De man zegt zelf dat hij in slaap gevallen was in een bosrijke omgeving”, besluit Endels.