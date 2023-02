Eén minuut stilte, vlaggen halfstok en schenking van 10.000 euro: Vilvoorde zet zich in voor slachtoffers van aardbevingen in Syrië en Turkije

Stad Vilvoorde zet zich in voor de slachtoffers van de aardbevingen op verschillende manieren. Het stadsbestuur van Vilvoorde en de Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit (VRIS) schenken 10.000 euro aan het Consortium 12-12 voor de slachtoffers van de aardbevingen. “Ons hart bloedt wanneer we de humanitaire ramp zien die de aardbeving in Turkije en Syrië veroorzaakt. We beschouwen het dan ook als onze plicht om de hulpverleners financieel te steunen”, vertelt burgemeester Hans Bonte.

De officiële vlaggen van Turkije en Syrië worden halfstok gehangen uit solidariteit met de Turkse en Syrische Vilvoordenaars. “Het feit dat er ook talrijke Turkse en Syrische Vilvoordenaren indirect, via familieleden en vrienden, zwaar emotioneel getroffen zijn, zorgt voor een extra dimensie”, vertelt Bonte.

Tijdens de volgende gemeenteraad wordt er één minuut stilte gehouden en staan de leden hun zitpenning af. “Vilvoorde heeft intussen een traditie om ook buiten de muren van de stad te kijken en solidariteit te tonen voor het leed en de ellende van slachtoffers van natuurrampen. Ons hart bloedt wanneer we de humanitaire ramp zien die de aardbeving in Turkije en Syrië veroorzaakt”, aldus Bonte.