Annick plant voedselbos in Geetbets om overleden vader te eren

Vroeger kweekte haar vader tomaten, druiven, aardbeien of aalbessen op de lap grond naast het ouderlijke huis. Nu hij er niet meer is, wil Annick het terrein nieuw leven inblazen ter ere van hem. "Papa en mama waren tuinders. De 95 are die we nog over hebben wil ik nu graag gebruiken voor het voedselbos. Mama is een heel sociale vrouw en ontvangt graag mensen. Ze zal het super vinden dat er hier opnieuw beweging komt", vertelt Annick.

Mensen uit Rummen en de buurgemeenten die interesse hebben, mogen meewerken aan het voedselbos. Zowel om aan te planten als om het bos te onderhouden en op termijn te oogsten. Wie kennis wil maken met het project, kan terecht aan de Biesemstraat 94 op zondag 5 maart tussen 14 en 17 uur.