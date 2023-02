Voetbalclub SV Anzegem krijgt van gemeente vervroegd 25.000 euro om geldproblemen op te lossen

Ondervoorzitter Fabien Heyse van SV Anzegem ontkent de financiële problemen. "Alle facturen zijn betaald", reageert hij. "Op 21 februari zitten we opnieuw samen met de gemeente. Ik vind het trouwens jammer dat wij moeten betalen voor dat kunstgrasveld. Ook voor andere zaken moeten wij aan de gemeente betalen."

“Wij hebben alles samen goed 400 spelers en spelertjes, dat is toch niet weinig. Er zijn wel problemen geweest met de sponsoring daarvan. Het klopt dat we 40.000 beloofde euro’s niet gekregen hebben. Met de spelers en de trainer is afgesproken dat we daarom vanaf volgend seizoen maar uitbetalen tot aan 45 punten. Enkel als ze kampioen spelen, zullen de spelers alles uitbetaald krijgen."

"Vandaag betalen we alle punten uit, maar we zijn een van de weinige clubs die dat nog doet. We zullen onze begroting zo opmaken dat we niet meer in de problemen komen. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat gemeente wat meer kan doen voor ons."