Vrachtwagen verliest al rijdend band en rijdt bushokje in de prak in Vossem

Zaakvoerder Eddy Vandenplas was nog niet op de hoogte toen hij woensdagochtend bij zijn garage aankwam. "We wisten nog van niets. De vrachtwagenchauffeur is in de loop van de dag langsgekomen om uit te leggen wat er is gebeurd. En om zijn excuses aan te bieden." Eddy beseft dat het veel erger had kunnen aflopen. "Als zijn vrachtwagen twintig meter vroeger van de weg was geraakt, dan had hij al onze geparkeerde wagens geraakt. Dan zou daar niets van overgebleven zijn", klinkt het.