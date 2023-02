Commissaris uit Blankenberge moet voor de rechter komen omdat hij ex lastig viel

De belaging kwam aan het licht na een klacht van de ex. Zij had jarenlang een relatie met de politieman, maar had die verbroken. Ze had een nieuwe vriend. En blijkbaar kon hij dat moeilijk verkroppen. Te pas en te onpas dook hij op in haar buurt, op restaurant bijvoorbeeld of in haar sportclub. Bij de politie intern ging een tuchtonderzoek van start. De man werd ook op non-actief gezet. En ook het gerecht startte een onderzoek op.

Om een rechtszaak te voorkomen stelde de man zijn ex-vriendin voor om een morele schadevergoeding te betalen. Maar ze ging niet op dat voorstel in. Zijn advokaat, Dirk Vandamme, probeerde dan nog de gunst van de opschorting te krijgen bij de raadkamer, wat betekent dat hij schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. Maar ook daarop kwam een negatief antwoord. "Dat hij nu voor de strafrechter moet komen, komt heel zwaar aan", zegt de raadsman. "Hij zit er emotioneel helemaal door." De man is al lange tijd thuis in ziekteverlof.

Het is nog niet duidelijk wanneer de strafrechter in Brugge de zaak behandelt.