Wereldwijde IT-storing bij Lufthansa veroorzaakt chaos: duizenden passagiers getroffen

Als gevolg van de computerproblemen is een nog onbekend aantal vluchten vertraagd of geannuleerd. Gestrande passagiers en vliegtuigen pakken samen in München en op de luchthaven van Frankfurt. Ook worden passagiers niet in de incheckzones toegelaten omdat volgens het personeel belangrijke informatie over het vertrek ontbreekt

Er is voorlopig geen blokkering van de tweede Lufthansa-hub in München. Bij langdurige problemen is dit wel een optie. Ook internationale vluchten ondervinden hinder van het landingsverbod in Frankfurt, waardoor tal van transitpassagiers hun aansluiting zullen missen.