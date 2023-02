WHO-baas ontkent dat onderzoek naar oorsprong COVID-19 wordt stopgezet

"De WHO heeft het onderzoek naar de oorsprong van COVID niet opgegeven", zei Van Kerkhove vandaag op de persconferentie. "We hebben geen enkel plan opgegeven. We zullen niet stoppen tot we de oorsprong begrijpen... en dat wordt steeds moeilijker, want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker het is om echt te begrijpen wat er in die vroege stadia van de pandemie is gebeurd."