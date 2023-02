Wolf gezien in Bierbeek: "Het zou écht om een wolf kunnen gaan"

"Er zijn deze week al twee wolven door Vlaams-Brabant getrokken, dat weten we zeker", vertelt Jan Loos van de organisatie Welkom Wolf. "Er is er een gespot in Tervuren, dat is wellicht de wolf die eerder in Boortmeerbeek en Keerbergen te zien was. Het weekend voordien is ook al een wolf gepasseerd in Bierbeek en Lubbeek richting Overijse, maar die zou al lang in Wallonië moeten zitten. Dus als er nu opnieuw een wolf zou zijn in Bierbeek, is dat al de derde."