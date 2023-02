Zeven huiszoekingen en twee arrestaties in nieuwe Sky ECC-dossiers

De onderzoeken kwamen, niet voor het eerst, op gang door informatie die de speurders verkregen uit gekraakte berichten van het Sky ECC-netwerk. Zo kwam een cocaïnetransport uit de zomer van 2020 in beeld. Een bende schakelde een chauffeur in om 840 blokken coke die in een container verstopt zaten, naar een loods in Kieldrecht te transporteren.

De vermeende organisator van de smokkel zou zich met zijn schoonbroer ook inlaten met geldtransporten die afkomstig zijn van de verkoop van drugs. Daarbij wordt geld opgehaald, geteld en verpakt. Van november 2020 tot februari 2021 zou de bende meer dan 10 miljoen euro hebben verhandeld, voornamelijk naar het buitenland - waar de opdrachtgever verblijft.

Tot slot vonden de speurders ook een link met een administratief medewerker van een internationaal expeditiebedrijf dat actief is in de haven. Die man zou maritieme en transportgegevens hebben doorgespeeld aan de criminelen.

De huiszoekingen van woensdag vonden plaats in Antwerpen, de Antwerpse districten Deurne en Merksem, Boom, Ranst en Wijnegem. Een 28-jarige man uit Wijnegem werd opgepakt en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. Een 26-jarige man uit Merksem werd na zijn arrestatie en verhoor vrijgelaten onder voorwaarden.