Zwaar ongeval in Esen eist na vijf dagen tweede dodelijk slachtoffer (40)

Het ongeval vrijdagavond in de Roeselarestraat in Esen heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Een vader van 40 was onderweg om zijn dochter op te halen op een fuif in De Panne. Volgens de bevindingen van een verkeersdeskundige week een tegenligger af van de rijbaan, waardoor een frontale botsing volgde.

De tegenligger, een man van 27, werd uit zijn auto geslingerd en hij overleed ter plaatse. De vader uit Kortemark kwam met zijn auto in de gracht terecht. De brandweer had 45 minuten nodig om de man uit het wrak te bevrijden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare, maar na vijf dagen is hij overleden.