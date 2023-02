Hoe een diefstal van pralines, koffie en maïsolie ontaardt in geweld en moord in aflevering 5 van "1985"

Het is opnieuw een merkwaardig feit dat zich afspeelt in de nacht van 17 op 18 september 1983. Dieven breken in een Colruytwinkel aan de Brusselsesteenweg in Nijvel in. Met een gasbrander maken ze een opening in de toegangsdeur aan de achterzijde van de zaak.

De materiële buit is beperkt: koffie, maïsolie en pralines voor een waarde van omgerekend 550 euro. De menselijke tol is veel zwaarder. Bij de DATS-benzinepomp vindt men twee lichamen, ogenschijnlijk haastig gedumpt onder de winkelkarretjes. Het is het koppel Jacques Fourez en Elise Dewit. Er wordt aangenomen dat zij als hinderlijke getuigen uit de weg werden geruimd. Ze kwamen met hun Mercedes tanken op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.