Kosmologisch raadsel na 25 jaar opgelost? "Zwarte gaten in zwaartekrachttheorie van Albert Einsten zijn de donkere energie"

Om dit te verklaren, werd een 'donkere energie' voorgesteld die er verantwoordelijk voor was dat de dingen uit elkaar geduwd werden en die krachtiger was dan de zwaartekracht. Dat was gelinkt aan een concept dat Einstein had voorgesteld maar later verworpen had - een 'kosmologische constante' die inging tegen de zwaartekracht en die ervoor zorgde dat het universum niet in elkaar zou storten.

Dit concept van Einstein werd nieuw leven ingeblazen met de ontdekking van de versnellende uitdijing van het universum, in de vorm van donkere energie, met als belangrijkste component een soort van energie die in de ruimtetijd zelf zit, vacuümenergie.

Die donkere energie zou zo'n 70 procent (er zijn licht uiteenlopende schattingen en berekeningen) van alle energie in het universum uitmaken en een probleem is wel dat we ze tot nu toe nergens gevonden hebben. Kosmologen hebben er geen verklaring voor.

Een ander probleem vormen zwarte gaten: het is moeilijk om tegen hun extreem sterke zwaartekracht in te gaan, vooral in hun centrum waar alles lijkt in elkaar te stuiken in een fenomeen dat een singulariteit genoemd wordt. Ook die singulariteiten zijn weinig elegant: ze zijn immers een punt in de ruimtetijd waar de wetten van de fysica en wiskundige vergelijkingen niet meer opgaan.

Zwarte gaten worden gevormd als zware sterren op het einde van hun leven komen. Als ze in het centrum van sterrenstelsels zitten, worden ze superzware zwarte gaten genoemd. Die superzware exemplaren hebben een massa van miljoenen tot miljarden keren de massa van onze zon in een relatief kleine ruimte, wat een extreem sterke zwaartekracht geeft.

Zwarte gaten kunnen in grootte toenemen door wat de accretie van materie genoemd wordt, zoals het opslokken van sterren die te dicht in de buurt komen, of ze kunnen groter worden door samen te smelten met andere zwarte gaten.

Of ze zouden 'kosmologisch gekoppeld' kunnen zijn aan de expansie van het universum, waarbij hun massa toeneemt naarmate het universum uitzet.