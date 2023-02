Aalst zet 1.000 agenten in voor carnaval: "Wordt meest beveiligde editie ooit"

De politiediensten zullen tijdens de carnavalsdriedaagse gebruik kunnen maken van zowel vaste camera’s als bodycams. Daarnaast is het bijzondere bijstandsteam ORCO permanent aanwezig in de feestzone. En ook op het water is de scheepvaartpolitie aanwezig, samen met de brandweer, om eventueel bijstand te leveren bij drenkelingen. Sociale media zullen met extra aandacht gevolgd worden. Korpschef Jürgen D'Haene: "De vermeden aanslag bij Miss België is een eye-opener voor ons. Zodra er indicaties zijn dat er iets zou gebeuren richting Aalst carnaval worden we ingelicht. We hebben voor de eerste keer ook programma’s met open bronnen. Daarbij zullen we nagaan via verschillende zoektermen of er verdachte berichten verschijnen op sociale media"