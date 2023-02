Acteur Bruce Willis (67) lijdt aan dementie

Een klein jaar geleden kondigde de dochter van Bruce Willis aan dat haar vader ophield met acteren. Hij had toen de diagnose afasie gekregen, spraakverlies als gevolg van een hersenletsel. Zijn gezondheidstoestand is het afgelopen jaar nog achteruitgegaan, laat zijn familie nu weten in een uitgebreide boodschap via de "Association of frontotemporal degeneration", de ziekte waar hij nu aan lijdt.