Alken wil praten met Hasselt en Kortessem over een fusie: "Onder enkele voorwaarden" 

In de brief aan Hasselt en Kortessem laat Alken duidelijk weten dat ze enkel willen praten als er bij een mogelijke fusie rekening wordt gehouden met enkele voorwaarden. "We zien enkel een fusie zitten mét districten", benadrukt burgemeester van Alken Marc Penxten (N-VA). "We vinden het belangrijk dat we aan de hand van districten nog veel bevoegdheden behouden in Alken. Het lijkt ons bijvoorbeeld niet logisch als we onze jeugdwerking vanuit Hasselt moeten regelen. We vinden het erg belangrijk dat de eigenheid van Alken niet verloren gaat."