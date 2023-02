Collaboratie-archief binnenkort openbaar gemaakt in Nederland: zouden we dat in België ook niet beter doen?

Volgens professor Aerts zou het een goede zaak zijn als ook de Belgische archieven voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden. De vraag is namelijk groot: "We krijgen dagelijks vragen van mensen om hen te helpen om de dossiers in te kijken en dat kan ook echt bevrijdend zijn."

Mensen zitten vaak met veel vragen over dit verleden: "En zelfs al zijn de antwoorden niet altijd prettig, het laat mensen wel toe om zaken uit hun jeugd of familie te kunnen verklaren. Ik kan alleen maar pleiten voor meer openbaarheid. En als je de controle niet helemaal wil loslaten als overheid, kan je mensen wel een verklaring laten ondertekenen die wijst op de privacy- of op laster- en eerroofwetgeving."

In België zal dit echter niet snel gebeuren want onze archieven zijn verre van gedigitaliseerd: "Ik ben jaloers op wat er in Nederland gebeurt, bij ons zou een simpele leidingbreuk van een wc dramatische gevolgen kunnen hebben voor onze archieven."