Politie Antwerpen arresteert zes illegale Tunesiërs in onderzoek naar "overgooiers" in gevangenissen 

De lokale recherche voerde twee versterkte huiszoekingen uit in een lopend gerechtelijk onderzoek naar zogenaamde "overgooiers" aan gevangenissen. "De bende wordt ervan verdacht minderjarige jongens te rekruteren om pakketjes met drugs, gsm's en andere illegale artikelen over de muur van de gevangenissen te gooien om criminelen te bevoorraden." De jongeren zouden aan het werk zijn bij gevangenissen in Antwerpen, maar ook in de rest van het land.