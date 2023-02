Assenede investeert 640.000 euro extra in haar sociaal beleid

Het extra geld zal gebruikt worden om een extra personeelslid in dienst te nemen. Die kan de dossiers van Oekraïense vluchtelingen mee helpen opvolgen. "En we vinden preventie zeer belangrijk voor mensen die in armoede zijn terechtgekomen door de stijgende energiekosten. Zo gaan we mensen oproepen om vlugger de stap naar het OCMW te stappen. Dan kunnen we hen ook zeggen wat hun rechten zijn en kunnen we de contracten ook onder de loep nemen en tips geven. Ook het curatieve is belangrijk, maar preventie is een pijler waar we ze zeker ook op inzetten", zegt schepen Van Hoecke